Juventus, Giovanni Manna premiato come miglior dirigente dell’anno

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul premio ricevuto da Giovanni Manna questa mattina.

Giovanni Manna, dirigente della Juventus, è stato premiato come ds dell'anno con il premio USSI. Ecco la nota dei bianconeri: "Una giornata speciale per Giovanni Manna. Oggi, a Torino, l’Head of First Team bianconero ha ricevuto il premio USSI 2023 come Dirigente dell’Anno. La motivazione: il suo impegno e l’attività svolta nello sviluppo del progetto “Next Gen”. LE PAROLE DI MANNA «Ringrazio per questo premio, che va condiviso con chi, insieme a me, ha lavorato e sta lavorando sul percorso dei ragazzi; in questi anni stiamo raccogliendo i frutti di un progetto che parte da lontano, e di cui siamo molto orgogliosi.

L’obiettivo del progetto Next Gen è sportivo, ma anche finanziario: non dimentichiamo per esempio i molti ragazzi che giocano nella varie squadre italiane. Siamo contenti e soddisfatti, sappiamo che questa è la strada giusta e dobbiamo continuare in questo modo. In questo momento il campo forse non sta premiando la squadra ma ci sta, nel corso degli anni ci sono alti e bassi, dovuti anche al fatto che abbiamo accelerato il passaggio di alcuni ragazzi della Next Gen in prima squadra, quindi sono convinto che anche sul campo raggiungeremo i nostri obiettivi, con tranquillità e fiducia».

Un punto sul campionato della Juventus: «Il nostro obiettivo, come ampliamente affermato dall’inizio è il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League nel rispetto dei parametri finanziari. Poi, è chiaro, siamo la Juventus, è nostro dovere cercare la vittoria e ci faremo trovare pronti per qualsiasi situazione in cui ci troveremo nei prossimi mesi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.