Juventus-Malmo: le statistiche dei bianconeri

Ecco alcune statistiche sui bianconeri in vista del match di questa sera

Questa sera la Juve sarà impegnata nell'ultima gara dei gironi di Champions contro gli svedesi del Malmo e in ballo ci sarà in palio il primato in classifica, sperando ovviamente in un passo falso del Chelsea che, se la vedrà con lo Zenit in quel di Russia. I bianconeri vanno a caccia della vittoria anche per continuare la striscia positiva e soprattutto, per alzare ulteriormente l'asticella della fiducia che sembrava essere totalmente smarrita fino ad un paio di settimane fa. Tornando al match contro il Malmo però, andiamo a vedere qualche curiosità sulla Vecchia Signora secondo i dati Opta.