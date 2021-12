Juventus-Malmo: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nell'ultima partita valevole per la fase a gironi della Champions League

La Juventus è attesa questa sera dalla partita contro il Malmo in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium . I bian coneri giocheranno l'ultima partita della fase a gironi della competizioni tra le mura di casa, con lo Stadium che vedrà la presenza di 30mila spettatori, quasi il massimo della capienza consentita con le nuove norme. La squadra cercherà la vittoria con un orecchio al campo del Chelsea , che in caso di mancata vittoria regalerebbe il promo posto del girone ai bianconeri.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegri ricorrerà al turnover, che inizierà a partire dai pali: in porta giocherà Mattia Perin, con la difesa che sarà formata da De Wonter, Rugani e Bonucci. A centrocampo, spazio a Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot e Alex Sandro, con la coppia d'attacco che sarà formata da Dybala e Kean.