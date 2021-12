Juventus-Malmo: designato l’arbitro della sfida

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, che domani e dopodomani arriverà al termine

La Juventus scenderà mercoledì sera in campo conto il Malmo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la partita valida per la sesta giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. Il match dei bianconeri, in campo mercoledì alle 18:45 nello stadio di casa, sarà arbitrato dal bosniaco Irfan Peljto. A coadiuvarlo i connazionali Davor Beljo e Senad Ibrisimbegovic con Milos Gigovic quarto uomo. Gli spagnoli Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez rispettivamente al Var e all'Avar.