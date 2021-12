Juventus-Malmo: i convocati per la partita di questa sera

La Juventus è attesa dalla partita di Champions League contro il Malmo in programma questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium e valvole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus questa sera è attesa dalla partita contro il Malmo in programma tra le mura amiche dell'AllianzStadium, e valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. Con la qualificazione già conquistata, i bianconeri giocheranno questa sera per il primo posto nel girone, anche se la posizione finale non dipenderà solo da loro, ma dal risultato del Chelsea, impegnato contro lo Zenit.