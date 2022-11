Juventus: le anticipazioni delle maglie della prossima stagione

La Juventus ha appena concluso una prima parte di stagione fatta di molti alti e bassi. Se in campionato la squadra di Allegri è riuscita a recuperare alcune posizioni portandosi al terzo posto, dietro il Milan di due punti ed il Napoli di 10, i bianconeri sono stati eliminati dalla Champions League perdendo 5 partite sulle 6 del girone, ottenendo comunque la qualificazione ai play off di Europa League. Una grande delusione, che nella seconda parte di stagione la formazione bianconera cercherà di trasformare in motivazione per vincere l'EuropaLeague e per recuperare in campionato.