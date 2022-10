Juventus-Maccabi Haifa: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scenderà in campo contro il Maccabi per la terza giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus sta per ritrovare la ChampionsLeague, e lo farà nella sfida contro il MaccabiHaifa. Tra le mura amiche dell'AllianzStadium, i bianconeri giocheranno la terza giornata della fase a gironi della competizioni, complicata dalle due sconfitte subite nelle prime due giornate della coppa. Stasera la squadra di Allegri dovrà quindi vincere per forza, per ottenere i primi tre punti ed inseguire il difficile traguardo della qualificazione.