Juventus-Maccabi Haifa: dj set di Elena Colombi nel pre partita

La squadra bianconera scenderà questa sera in campo nella partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League

La Juventus scenderà in camp o questa sera contro il Maccabi Haifa nella partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso noti gli ospiti di questa sera allo Stadium e gli eventi collaterali alla partita di questa sera .

"Notte di stelle all’Allianz Stadium. Una notte fondamentale per la Juve, ma anche l’occasione per vivere un’esperienza di divertimento a 360 gradi. Per i più piccoli, come sempre, il primo Livello Est offre la possibilità di divertirsi, giocare, vivere una serata da ricordare insieme a mamma e papà.