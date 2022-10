Juventus-Maccabi Haifa: ecco cosa dicono i bookmakers

Questa sera la Juventus tornerà in campo per la terza partita del Gruppo H di Champions League . I bianconeri ospiteranno il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium, in una sfida tra le due squadre ancora a quota 0 punti nel girone . Per la squadra di Max Allegri dunque non c'è più margine di errore : bisogna vincere le due partite con gli israeliani, per poi andare a giocarsi gran parte della qualificazione in casa del Benfica, dopo la sconfitta subita allo Stadium contro i lusitani.

Come detto, le due squadre non hanno ancora fatto punti in questa edizione della massima competizione europea. La Juve nel primo match è uscita sconfitta per 2-1 dal Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain; poi nella seconda gara è arrivata la sconfitta interna, sempre per 2-1, ma dopo essere passata in vantaggio, contro il Benfica. Il Maccabi invece è uscito sconfitto da Lisbona per 2-0 nel confronto con il Benfica; nella seconda partita gli israeliani hanno messo in difficoltà il PSG prima di cedere per 3-1 tra le mura amiche.