LIVE – Juventus: l’ultima giornata del calciomercato

Ultimo giorno di contrattazioni per la finestra invernale del calciomercato che potrebbe riservare qualche altro colpo in casa Juventus dopo quelli già messi a segno

Sul fronte uscite Cherubini e Arrivabene hanno concluso un doppio affare con il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, cedendo Kulusevski e Bentancur: per lo svedese le due società si sono accordate sulla base di un prestito di 5 milioni di euro, più 30 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni e 5 di ulteriori bonus. Per Bentancur invece cessione per una cifra intorno ai 25 milioni.