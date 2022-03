Juventus, occhi su Luis Alberto: Cherubini studia lo scambio

La Juventus ha bisogno di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, Luis Alberto potrebbe essere il colpo giusto.

redazionejuvenews

La Juventus è pronta a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha bisogno di rinforzi per la mediana, come certificato dai vari rumors su Pogba, Gravenberch e Jorginho, tutti obiettivi della dirigenza juventina. C'è anche un altro profilo che stuzzica la proprietà della Vecchia Signora, ovvero Luis Alberto, mezzala offensiva della Lazio. Secondo quanto riportato calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo nel mirino l'ex Liverpool, che nel nuovo corso con Sarri, non sembra trovarsi perfettamente a proprio agio, sia tatticamente che come rapporto personale con l'allenatore napoletano.

Infatti, soprattutto ad inizio stagione, il classe '92 era finito anche fuori dai titolari, perdendo il posto in favore di Toma Basic. Dopo qualche panchina, però, tutto chiarito, anche per il bene della Lazio e dell'immagine del calciatore. Nonostante tutto, Luis Alberto in questa annata ha messo a referto 37 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con 4 gol e 8 assist messi a segno, rendimento inferiore rispetto alle stagioni precedenti con Simone Inzaghi. La Juventus, dal canto suo, avrebbe bisogno di una mezzala con compiti d'attacco, brava nel rifinire, nell'imbucare e nel creare superiorità numerica, tutte caratteristiche che mancano al reparto di Massimiliano Allegri, che apprezza molto lo spagnolo.

Il prezzo del cartellino potrebbe essere molto alto, visto che Lotito chiede ben oltre 30 milioni, cifra importante per un calciatore che si avvicina ai 30 anni, ma Cherubini, ds dei bianconeri, avrebbe in mente un piano per abbassare le pretese dei laziali. L'idea sarebbe quella di inserire nella trattativa Nicolò Rovella, regista del Genoa ma di proprietà della Juventus. La Lazio, infatti, per il post-Leiva è alla ricerca di un nuovo play, e la Vecchia Signora potrebbe soddisfare subito le richieste tattiche di Maurizio Sarri, proponendo il classe 2001. Anche lo stipendio di Luis Alberto rientrerebbe nei parametri juventini, visto che lo spagnolo percepisce 2,5 milioni.