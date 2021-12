Locatelli: “Il mio sogno? Vincere un trofeo importante con la Juventus”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Manuel Locatelli ha parlato dei suoi primi mesi alla Juventus: quante emozioni!

" Quando arrivi in questo club la prima cosa che noti è la mentalità. E' quella che ha permesso alla Juve di fare qualcosa di unico, la percepisci subito, non solo tra i dirigenti ma proprio nel contesto e in tutto il mondo Juve. Purtroppo in questa stagione siamo caduti in partite dove non dovevamo cadere, ma è successo e ora possiamo solo guardare avanti. Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più e che ci sono tanti aspetti da migliorare, credo che la continuità e l'orgoglio adesso siano le cose più importanti ".

In stagione l'ex Sassuolo ha giocato in diversi ruoli: "Per me è cambiato il modo di giocare - ha rivelato Locatelli, ma alla fine io interpreto tutti ruoli sempre con le mie caratteristiche, magari è cambiato anche il modulo, ma il concetto per me è sempre quello di cercare di giocare la palla nella maniera più pulita possibile, provando a far giocate importanti: era quello che facevo anche al Sassuolo. Obiettivi?Per fortuna sono un ragazzo che continua a sognare, anche perché nel nostro mondo fermarsi è impossibile, so che devo continuare a migliorare, ho sogni individuali e collettivi come vincere un trofeo importante con la Juventus". Chiosa finale sul Venezia: "Affrontiamo una buona squadra, hanno un allenatore (Zanetti, ndr) che li fa giocare bene, ma tutte le partite sono difficili perché la Serie A non è un campionato facile, ma noi siamo la Juventus e dobbiamo vincere sempre".