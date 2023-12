Juventus, escluse fratture per Locatelli: il comunicato

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Manuel Locatelli, a seguito del trauma contusivo riportato ieri nel corso della gara contro il Frosinone, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso fratture e confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".

Anche le condizioni di Alex Sandro non destano preoccupazioni: "Per Alex Sandro la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha escluso lesioni muscolari e ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale. Le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno".