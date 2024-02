Juventus: lo Stadium sold out per spingere la squadra

I tifosi bianconeri hanno risposto ancora una volta presenti e per la sfida di domenica l'impianto della Vecchia Signora sarà tutto esaurito

Cristiano Passa Redattore 23 febbraio - 14:49

La Juventus scenderà in campo domenica a pranzo contro il Frosinone nella partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo i due punti conquistati nelle ultime quattro partite, la Signora ha la necessità di riniziare a fare punti, sia per tenere dietro il Milan, sia per non perdere altro terreno dall'inter capolista, distante 9 lunghezze e con una partita ancora da recuperare.

Una sfida da vincere a tutti i costi quindi quella di domenica, per la quale Massimiliano Allegri potrebbe pensare ad un cambiotattico, con il tridente in attacco ed un centrocampo con un uomo in meno. Tutte le riserve verranno sciolte domenica durante la rifinitura, ma intanto una sicurezza per domenica già ci sta.

Per la partita di domenica infatti l'Allianz Stadium ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito, con i tifosi che hanno compreso il momento e cercheranno di stare vicini e spingere la squadra. Quello contro il Frosinone sarà l’undicesimo tutto esaurito della stagione: l'impianto ha registrato il sold out in 9 partite su 13 di campionato, e in 2 su 2 in Coppa Italia, con i tifosi ancora una volta pronti a spingere la squadra.

