Youth League, Juventus U19-Liverpool: le formazioni ufficiali

Juventus e Liverpool si sfideranno oggi pomeriggio alle 16 per i quarti di finale di Youth League. Ecco le formazioni ufficiali.

Alle 16 andrà in scena la sfida tra Juventus U19 e Liverpool, match valevole per i quarti di finale della Youth League. I bianconeri arrivano alla sfida dopo aver battuto l'AZ Alkmaar ai calci di rigore, mentre i Reds, nel turno precedente, hanno sconfitto il Genk sempre ai rigori. Entrambe le squadre, nei rispettivi gironi sono arrivate prime, vincendo il raggruppamento. Per i quarti di finale della competizione non ci sarà il ritorno, quindi si deciderà tutto in questa partita, che verrà giocata allo Juventus Training Center di Vinovo.