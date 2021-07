L’ex Juventus Lemina sarà un nuovo giocatore del Nizza

L'ex Juventus Mario Lemina sarà un nuovo giocatore del Nizza. Nelle tasche del Southampton andranno 4 milioni di euro.

redazionejuvenews

Attraverso il proprio sito ufficiale l'OGC Nizza ha annunciato l'arrivo di Mario Lemina. L'ex centrocampista della Juventus passerà dal Southampton alla squadra francese per 4 milioni di euro. Per il calciatore originario del Gabon questo sarà una sorta di ritorno alle origini. Proprio in Ligue 1 il centrocampista aveva fatto il suo esordio nel calcio professionistico. Continua quindi il lungo viaggio dell'ex centrocampista bianconero, che dopo la sua esperienza in Italia ha viaggiato per l'Europa, dall'Inghilterra fino alla Turchia, senza mai riuscire a convincere fino in fondo. Ecco il comunicato del club francese:

"L'OGC Nice è lieto di annunciare il trasferimento di Mario Lemina dagli inglesi del Southampton. Da quando ha esordito in Ligue 1 con l'FC Lorient il 26 gennaio 2013 contro il Nancy, Mario Lemina ha viaggiato in lungo e in largo per esercitare il suo mestiere. Dopo aver lasciato la Francia, ha giocato in Italia, Inghilterra e Turchia. Con la nazionale del Gabon ha collezionato 19 presenze e 3 gol. Lemina è un centrocampista centrale tecnico e dalla forte personalità, lavoratore instancabile. Oggi entra nella rosa di Christophe Galtier con l'obiettivo di mettere il suo enorme talento al servizio dell'OGC Nice.

Già conoscitore del campionato di Ligue 1 avendo collezionato 55 presenze con Les Merlus e poi Marsiglia, con cui ha giocato tra il 2013 e il 2015, Lemina è stato poi ceduto in prestito ai colossi italiani della Juventus prima di trasferirsi definitivamente alla Vecchia Signora, giocando 42 partite con la Juve e vincendo due scudetti nel 2016 e nel 2017. Alla fine del suo periodo in Serie A, il giocatore, incoronato campione del mondo U20 con la Francia nel 2013, è passato al Southampton dove ha trascorso due stagioni prima dei successivi prestiti al Galatasaray e al Fulham. Giocatore con tanta esperienza in Champions League, Lemina conta 220 presenze da professionista in tutte le competizioni. Le Gym gli augura un caloroso benvenuto!"