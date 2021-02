Juventus, le Women non sbagliano: 3-0 all’Empoli

TORINO- La Juventus Women di coach Rita Guarino non sbaglia un colpo e, contro l’Empoli, trova la tredicesima vittoria su tredici partite di campionato. Vetta blindata con 39 punti grazie alla tripletta di Cristiana Girelli. Il club, sul proprio sito ufficiale, ha fornito il racconto del 3-0 bianconero: “Il match non parte su ritmi altissimi, con le due squadre probabilmente ancora in parte con la testa rivolta alla pirotecnica gara di andata di Coppa Italia disputata proprio una settimana fa. È la Juve, però, che cerca di prendere in mano la gara e al 7’ prova a rendersi pericolosa in area toscana con Rosucci, ma la sua conclusione è ben murata dalla difesa empolese. La prima nitida occasione dell’incontro arriva al minuto 24: Cristiana Girelli apre molto bene il gioco sulla destra trovando Barbara Bonansea che, dopo un ottimo aggancio, entra in area di rigore e prova a scavalcare con un delizioso tocco sotto Cappelletti, ma il suo tentativo sfiora soltanto la traversa e finisce sul fondo. Questo, però, è un segnale di crescita evidente da parte delle bianconere che tre giri di orologio più tardi trovano il vantaggio con la solita Girelli. La numero 10 riceve palla e dopo essersi preparata al meglio per la conclusione lascia partire un destro in diagonale che si infila esattamente sotto l’incrocio dei pali. L’estremo difensore toscano vola, ma nulla può, 0-1. La Juve, una volta acquisito il vantaggio, non si accontenta e continua a spingere. Eccezion fatta per due conclusioni tentate dalle padrone di casa, una con Glionna, terminata alta, e una con Cinotti, ben neutralizzata da Giuliani, le bianconere vanno vicinissime al raddoppio in due occasioni. La protagonista è sempre Zamanian che al 41’ ci prova con un tiro a giro e al 45’ con una conclusione a botta sicura all’altezza del dischetto del rigore, ma in entrambe le circostanze trova l’ottima opposizione di Cappelletti, la migliore in campo in questa prima frazione per l’Empoli. Primo tempo che termina, così, con il vantaggio delle ragazze di Coach Rita Guarino grazie al capolavoro di Girelli.

La Juve riparte fortissimo anche nella seconda parte di gara e chiude, di fatto, i conti al minuto 60 portandosi sul 3-0. Il raddoppio è firmato da Lina Hurtig al 57’ con una bellissima girata con il destro che mostra la sua grande coordinazione e il suo ottimo senso del gol. Assist perfetto di Barbara Bonansea che al 63’ si ripete con un perfetto cross rasoterra che viene appoggiato in rete con grande sicurezza dall’inarrestabile Cristiana Girelli. Doppietta personale per la numero 10 che continua a segnare a raffica. L’ultima mezz’ora viene gestita alla perfezione dalle bianconere che non rischiano praticamente in nessuna circostanza, se non sulla rete di Miotto annullata per posizione di fuorigioco. Dopo tre minuti di recupero si chiude il match con la vittoria delle piemontesi, la seconda nel giro di due settimane contro le toscane, e il prossimo week-end le due squadre si troveranno nuovamente di fronte, ma questa volta a Vinovo”.