Juventus: le modalità di vendita per le ultime tre partite casalinghe

Attraverso il suo sito internet la società bianconera ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per le ultime gare casalinghe

redazionejuvenews

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato, che dopo la sosta per le Nazionali vedrà il Verona arrivare ospite tra le mura dell'Allianz Stadium. La casa bianconera sarà totalmente sold out per la partita, con la società che, attraverso il suo sito internet, ha comunicato le modalità di vendita per le ultime tre partite casalinghe della Vecchia Signora, che saranno contro Lecce, Cremonese e Milan.

"Lecce, Cremonese e Milan. Saranno queste le tre squadre che la Juventus affronterà nelle ultime tre gare casalinghe della stagione 2022/2023. Tre partite da vivere insieme all'Allianz Stadium, la nostra meravigliosa casa! Di seguito tutte le fasi di vendita.

LE FASI DI VENDITA PER JUVENTUS-LECCE

Venerdì 31 marzo, alle ore 16:00, al via le vendite per la sfida di Serie A contro i pugliesi.

Vendita riservata J1897: dalle ore 16:00 di venerdì 31 marzo alle ore 15:59 di mercoledì 5 aprile.

Vendita riservata J1897, B&W Member e B&W Lite Member: dalle ore 16:00 di mercoledì 5 aprile alle ore 09:55 di mercoledì 12 aprile.

Vendita libera: dalle ore 10:00 di mercoledì 12 aprile. In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

TARIFFE SPECIALI PER JUVENTUS-LECCE MEMBER: selezionabile solo durante le fasi riservate agli Juventus Member.

UNDER 30: è stata prevista una tariffa speciale per gli Under 30 che sarà applicabile, ovviamente, a tutti coloro che non avranno ancora compiuto trent'anni il giorno della partita. JOFC I soci JOFC potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità di acquisto a tariffa dedicata.

LE FASI DI VENDITA PER JUVENTUS-CREMONESE

Venerdì 31 marzo, alle ore 16:00, al via le vendite per la penultima sfida di campionato all'Allianz Stadium.

Vendita riservata J1897: dalle ore 16:00 di venerdì 31 marzo alle ore 15:59 di mercoledì 5 aprile.

Vendita riservata J1897, B&W Member e B&W Lite Member: dalle ore 16:00 di mercoledì 5 aprile alle ore 09:55 di mercoledì 19 aprile.

Vendita libera: in attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

TARIFFE SPECIALI PER JUVENTUS-CREMONESE MEMBER: selezionabile solo durante le fasi riservate agli Juventus Member.

UNDER 20: è stata prevista una tariffa speciale per gli Under 20 che sarà applicabile, ovviamente, a tutti coloro che non avranno ancora compiuto vent'anni il giorno della gara.

LE FASI DI VENDITA PER JUVENTUS-MILAN

Alle ore 12:00 di venerdì 31 marzo al via le vendite per Juventus-Milan, l'ultimo match della stagione tra le mura amiche.

Vendita riservata J1897: dalle ore 12:00 di venerdì 31 marzo alle ore 15:59 di mercoledì 5 aprile.

Vendita riservata J1897, B&W Member e B&W Lite Member: dalle ore 16:00 di mercoledì 5 aprile alle ore 09:55 di venerdì 28 aprile.

Vendita riservata possessori Juventus Card: dalle ore 10:00 di venerdì 28 aprile alle ore 09:55 di lunedì 1° maggio.

Vendita libera: in attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

TARIFFE SPECIALI PER JUVENTUS-MILAN MEMBER: selezionabile solo durante le fasi riservate agli Juventus Member.

UNDER 20: come per il match contro la Cremonese, anche per questa partita è stata prevista una tariffa speciale per gli Under 20 che sarà applicabile, ovviamente, a tutti coloro che non avranno ancora compiuto vent'anni il giorno della gara." (Juventus.com)