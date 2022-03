Juventus, occhi su Zaccagni: pista molto complicata

La Juventus sarebbe interessata a Mattia Zaccagni, centrocampista protagonista della Lazio negli ultimi mesi.

LaJuventus lavora già per il calciomercato estivo. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio di Sarri. La Vecchia Signora, infatti, vorrebbe aggiungere un altra freccia al proprio arco per quando riguarda il roster degli esterni. La situazione, in casa juve, è infatti complessa, visto che Chiesa tornerà in autunno inoltrato, Bernardeschi ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e Kulusevski è volato da Conte a gennaio e se continuerà a giocare bene come sta facendo, molto probabilmente verrà riscattato, facendo guadagnare alla Juventus una cifra da reinvestire.

Zaccagni è arrivato alla Lazio nella scorsa estate dall'Hellas Verona in prestito, per 9 milioni di euro totali, 7 di parte fissa e 2 di bonus variabili. Il classe '95, dopo un inizio complicato a causa di diversi stop muscolari, ha scalzato Felipe Anderson nel ruolo di esterno a sinistra, conquistandosi la titolarità grazie ad una continuità di prestazioni notevoli, con 7 gol e 7 assist in stagione tra Serie A ed Europa League, in 26 presenze. Adesso Sarri stravede per lui e non lo toglie quasi mai, motivo per cui la trattativa per un'eventuale cessione sarà una questione molto difficile da affrontare, specialmente con Lotito, osso duro quando si deve affrontare una negoziazione per un suo calciatore di valore.

L'interessamento della Juventus è molto probabilmente reale, ma le difficoltà della trattativa potrebbero già far crollare tutto sul nascere. I bianconeri, infatti, non hanno una necessità reale sugli esterni, se i rinnovi andranno a buon fine, visto che ci sono altre priorità in ruoli differenti, come la difesa, post Alex Sandro e il centrocampo, per regalare il tanto bramato regista a Massimiliano Allegri, obiettivo richiesto per fare il salto di qualità definitivo alla squadra, per puntare il prossimo anno a competere per lo Scudetto e per andare più avanti in Champions League.