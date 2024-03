Juventus, i possibili protagonista del match con la Lazio

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con la Lazio. Ecco il comunicato: "Ciro Immobile, che tra il 2009 e il 2010 ha giocato le sue prime tre partite di Serie A con la maglia della Juventus, ha realizzato quattro gol contro la sua ex squadra, solo uno dei quali in casa (il 16 settembre 2009 con il Genoa). L’attaccante biancoceleste è vicino a essere coinvolto in 250 reti in Serie A: finora ha realizzato 200 gol (sei in questo campionato) e fornito 49 assist (uno nella Serie A 2023/2024). La Juventus è la squadra contro cui Ciro Immobile ha disputato più minuti in partite casalinghe con la maglia della Lazio in Serie A senza mai segnare: 401 minuti in cinque sfide; le tre reti del classe ’90 con i biancocelesti contro i bianconeri in campionato sono, infatti, tutte arrivate all’Allianz Stadium. Nelle ultime due partite di Serie A contro la Juventus, Luis Alberto ha segnato un gol (unico contro i bianconeri nel massimo campionato) e fornito un assist, dopo essere rimasto a secco nelle precedenti cinque sfide nel massimo campionato contro la compagine torinese. Nelle ultime sette stagioni (dal 2017/2018), solo Kevin De Bruyne (79) e Joshua Kimmich (62) hanno fornito più assist di Luis Alberto (58) e Filip Kostic (57) tra i centrocampisti nei maggiori cinque campionati europei. Mattia Zaccagni (14 gol e sei assist) è uno dei due soli centrocampisti italiani ad aver preso parte ad almeno 20 reti in Serie A dall'inizio della passata stagione – assieme ad Antonio Candreva (22 – 12 marcature e 10 passaggi vincenti –). L’ex Hellas Verona (48) è vicino a essere coinvolto in 50 reti in Serie A: finora ha segnato 27 gol e fornito 21 assist vincenti. Contro il Frosinone, all’ultima giornata, Valentín Castellanos ha realizzato la sua seconda marcatura multipla nei maggiori cinque tornei continentali: la prima risale al 25 aprile scorso, quando segnò quattro gol contro il Real Madrid nella vittoria casalinga per 4-2 del Girona. Tra i giocatori che non hanno ancora preso parte a una rete in casa in questo campionato, Matteo Guendouzi è quello che è stato coinvolto più volte (quattro – due gol e due assist, tutti in trasferta –). Felipe Anderson non ha mai trovato il gol contro la Juventus in Serie A (in 12 incroci) e considerando le squadre contro cui il brasiliano non vanta reti all’attivo nel massimo campionato, solo contro il Bologna (13) conta più presenze che contro i bianconeri (12 appunto, alla pari con il Napoli). Nella stagione 2022/2023 Nicolò Rovella – in dubbio per questo match – ha giocato tre partite di Serie A con la maglia della Juventus, tutte da subentrato, per un totale di 23 minuti. La Juventus è la squadra contro cui Alessio Romagnoli ha perso più partite in Serie A: 12 sconfitte, almeno tre più che contro ogni altra avversaria".