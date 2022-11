Juventus-Lazio, gli ex della sfida: da Nedved a Salas

Nell'ultima giornata della Serie A prima della sosta Mondiale si affronteranno la Juventus e la Lazio . Ci sono diversi ex dell'incontro, tra i bianconeri ed i biancocelesti, come riportato dal sito di Madama: "Juventus-Lazio è una sfida tra due club che hanno avuto molti giocatori che hanno vissuto parte della loro carriera con le due maglie. Questa è una foto particolarmente significativa, con l'ex laziale Pavel Nedved che calcia in direzione di Angelo Peruzzi, a suo tempo portiere bianconero. PAVEL NEDVED Lazio prima, Juventus dopo, fino a diventarne uno dei giocatori più significativi della storia, nonché il vice-presidente. Nella sezione italiana della carriera di Pavel Nedved ci sono solo queste due squadre. Emblematicamente riassunte nella sua ultima partita, un Juventus-Lazio giocato allo stadio Olimpico, dove entrambi i club lo hanno applaudito a scena aperta.

GIULIANO GIANNICHEDDA Lo Juventus-Lazio del 2005-06 che vede impegnati Zlatan Ibrahimovic e Giuliano Giannichedda. L'anno successivo i due sono compagni di squadra. Per il centrocampista saranno due le stagioni nelle quali veste il bianconero. CIRO IMMOBILE Ciro Immobile è uno degli attaccanti più importanti del calcio italiano contemporaneo ed alla Lazio ha scritto pagine memorabili, affrontando in diverse occasioni la Juventus. Ovvero, la società con la quale è cresciuto, vincendo nel settore giovanile e facendo qualche apparizione in prima squadra.

MARCELO SALAS In un Juventus-Lazio del 1998-99 Marcelo Salas è andato in gol in questa azione, anticipando Mark Iuliano. Il cileno si era già messo in evidenza al Mondiale di pochi mesi prima, mettendo in crisi la difesa dell'Italia con una doppietta. Tre anni dopo approderà a Torino: gli infortuni lo condizioneranno, ma quando sta bene è un attaccante che si fa notare. MICHAEL LAUDRUP Juventus-Lazio del 1984-85 con Platini accanto a Laudrup. Il più grande campione francese contro colui che diventerà la stella danese. Michael arriva in Italia proprio su volontà della Juve, che lo lascia in prestito a Roma perché gli slot degli stranieri sono già occupati. Con Michel giocherà e sarà proprio Le Roi a tesserne le lodi, oltre che a lanciarlo nelle inarrestabili progressioni di cui è capace".