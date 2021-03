Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo all'Allianz Stadium

Questa sera la Juventus ospiterà la Lazio nell'anticipo della ventiseiesima giornata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercheranno questa sera di dare seguito alla vittoria ottenuta in settimana contro lo Spezia, che ha consentito ai bianconeri di mantenere il terzo posto in classifica e di recuperare due punti al Milan, distante ora quattro lunghezze, rimanendo invece sempre a dieci punti dall'Inter capolista. I bianconeri hanno una partita in meno delle due milanesi, quella contro il Napoli che verrà recuperata il 17 marzo , ma intanto sono concentrati su questa sera, con la partita contro gli uomini di Simone Inzaghi che dovrà essere vinta a tutti i costi.

Andrea Pirlo arriva alla partita con molte defezioni, dovute ad infortuni e malattie: Bentancur ha contratto il COVID e non sarà della partita, né tanto meno riuscirà a scendere in campo contro il Porto. Arthur e Dybala sono ancora alle prese con i loro rispettivi problemi: la calcificazione tra tibia e perone continua ancora a dare fastidio al brasiliano, che però ha riniziato ad allenarsi con il pallone; mentre per quando riguarda la Joya, il numero 10 bianconero potrebbe riuscire ad andare in panchina martedì per la gara di Champions League. Oltre a loro poi, Pirlo dovrà fare a meno di De Ligt e Chiellini, con Bonucci a mezzo servizio e Cuadrado che rientrerà questa sera. In avanti poi ancora a mezzo servizio Alvaro Morata, così come Dejan Kulusevski che non è al meglio.