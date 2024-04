Juventus-Lazio: la squadra torna ad esultare sui social

La Juventus ha vinto ieri sera contro la Lazio la partita valevole per la seminale di andata della CoppaItalia. I bianconeri si sono imposti per 2-0 dominando il secondo tempo della partita, e mettendo una, seppur piccola, ipoteca sulla qualificazione alla finale del torneo, in attesa della gara di ritorno in programma a fine mese allo Stadio Olimpico di Roma. Una vittoria che è servita per ridare fiducia alla squadra, chiamata ora a raddrizzare la situazione in campionato, che la vede ancora alla ricerca di una vittoria che manca da un mese. Dopo il risultato ottenuto ieri sera, i giocatori della Juventus sono tornati ad esultare sulle rispettive pagine social, condividendo con i tifosi tutta la loro gioia.