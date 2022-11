Juventus-Lazio, i TOP e FLOP: tutti sopra al 6, nessuna insufficienza

La Juventus, nel posticipo con la Lazio, ha vinto per 3-0. Tra i migliori c'è Moise Kean, mattatore della gara con due reti fondamentali.

La Juventus , nella quindicesima giornata di Serie A, ha battuto la Lazio , in una gara piena di emozioni.

Tra i TOP figura certamente Kean , autore della doppietta che ha indirizzato il match, con due gol da prima punta navigata. Bene anche Chiesa , che ha servito l'assist per il 3-0 di Arek Milik .

Tra i FLOP non dovrebbe esserci nessuno, visto che tutti e 14 i calciatori scesi in campo hanno disputato una buona partita. Forse il peggiore è stato Gatti, per qualche errore tecnico ad inizio partita, ma comunque sempre, nel computo totale, sopra il 6.