Juventus-Lazio, i TOP e FLOP: Kostic domina, Fagioli delude

Tra i migliori della sfida senza dubbio c'è Kostic , protagonista assoluto del vantaggio di Madama con l'assist per Bremer , ma non solo, visto che il serbo ha impegnato anche L. Maximiano.

La palma di peggiore in campo per i bianconeri la prende invece Nicolo Fagioli, che non ha convinto nell'ora di gioco che è stato in campo, match un po' scialbo per l'ex Cremonese.