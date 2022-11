Juventus-Lazio, bianconeri favoriti secondo i bookmakers

Stasera la squadra bianconera affronterà i biancocelesti nell'ultima partita del 2022. Le quote vedono la squadra di Allegri come favorita

Questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium la Juventus affronterà la Lazio nell'ultima gara prima della sosta per il Mondiale. I bianconeri, con la vittoria di Verona, hanno allungato la striscia positiva a cinque successi di fila in Serie A , portandosi al quarto posto a quota 28 punti . I biancocelesti invece vengono da due successi di fila , nel derby contro la Roma e poi con il Monza. La squadra di Sarri è seconda a pari punti con il Milan , a quota 30 punti .

Il match si presenta come ricco di gol. La Juventus non fallisce l'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A dal 17 novembre 2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic - da allora per i bianconeri 37 reti nelle successive 19 gare.