Juventus, Landucci rivela i prossimi colpi di calciomercato – VIDEO

E proprio nelle scorse ore, dopo il summit di mercato tra la dirigenza e Allegri, sembrerebbe arrivata l'accelerata decisiva per Filip Kostic , esterno dell' Eintracht Francoforte , così da coprire il buco lasciato da Chiesa , ancora infortunato. Per quanto riguarda il centrocampo il nome più gettonato è quello di Leandro Paredes , mediano del Paris Saint-Germain , anche se la situazione in mezzo al campo è ancora molto confusionaria. Infatti, oltre ad Arthur e Rabiot , in uscita, bisogna anche valutare la posizione di Rovella e Fagioli , ad oggi ancora in bilico tra una permanenza ed un possibile prestito. Anche lo stesso Allegri, parlando a Sky, ha detto la sua sul possibile arrivo dell'argentino: "Abbiamo Locatelli e Rovella, sono contento così. Ci sono buoni giocatori".

Una conferma dei giocatori presenti in rosa, che però non smentisce il possibile arrivo dell'ex Roma. Potrebbe comunque anche esserci un terzo innesto, visto che Rugani è in uscita, con Samp, Empoli e Galatasaray in pole per l'acquisto dell'ex Nizza. In quel caso la Juventus dovrebbe intervenire ancora in difesa, per acquistare il quarto centrale da affidare a Massimiliano Allegri, così da avere l'ultimo difensore dopo Bonucci, Bremer e Gatti. Si prospetta comunque un ultimo mese di mercato infuocato per la Juventus, per iniziare una stagione piena di successi.