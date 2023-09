Juventus, l’Allianz Stadium compie 12 anni: serve ritrovare la curva

Urge quindi un confronto tra la società e la curva, per riportare nella casa bianconera quell'atmosfera che si respira ormai solo fuori casa , con i giocatori stessi che si sono accorti di quanto manchi la grande spinta del pubblico, sempre stato il dodicesimo uomo in campo.

Dodici anni in uno stadio straordinario, sempre capace di rinnovarsi, di regalare al pubblico il massimo del divertimento e delle emozioni legate alle partite dei campioni bianconeri: un mondo in cui tutti devono sentirsi, appunto, a casa, nell’accoglienza, nell’intrattenimento, nella sicurezza, nell’ospitalità e nel confort durante la partita.

Un luogo che oggi vi vogliamo raccontare, semplicemente, con i numeri. Perché non c’è niente di più chiaro di questo per capire quanto l’Allianz Stadium significhi per la Juventus e per i suoi tifosi.