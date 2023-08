Juventus, la situazione degli infortunati verso l’Udinese

I bianconeri esordiranno domenica nella nuova Serie A allo Stadio Friuli di Udine, dove avevano finito la scorsa stagione

La Juventus esordirà in Serie A domenica contro l'Udinese, allo stadio Friuli di Udine. La partita sarà il primo test ufficiale per i bianconeri dopo le amichevoli estive, nelle quali la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato un nuovo piglio in campo e tante novità dal punto di vista tattico. Un lavoro che il tecnico toscano ed il suo staff stanno continuando a portare avanti, e che dovrebbero perseguire per tutta la stagione.

La squadra scenderà oggi in campo alla Continassa per l'allenamento congiunto con l'Alessandria, al termine del quale le due squadre giocheranno un'amichevole. Tante le soluzioni per Allegri che, anche se non al 100%, può contare su quasi tutta la squadra. Sembra ancora lontano infatti il ritorno di Paul Pogba, ma meno lenti da risolvere sembrano quelli di Rabiot e Fagioli, con De Sciglio che rientrerà a ottobre.

La squadra è quindi al completo, al netto solo di Moise Kean, che è fuori dopo una contusione alla tibia sinistra e resta in bilico per la prima trasferta della nuova Serie A. Recuperati inoltre Szczesny e McKennie, affaticati dai carichi di lavoro ma recuperati ed arruolatili per l'esordio in campionato.