Juventus: Kostic e Gatti cambiano numero di maglia

Tra dieci giorni la Juventus si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare la prossima stagione: i bianconeri dovranno riscattarsi dopo tre anni senza Scudetto, e dopo una scorsa stagione che li ha visti terminare al settimo posto in classifica, grazie anche alla penalizzazione ricevuta al termine del campionato. I bianconeri sono anche in attesa delle decisioni della UEF A, che potrebbero escludere la squadra dalle prossime coppe, estromettendo così la Juventus dalla Conference League.

In attesa di ritrovarsi in campo, la Juventus sta comunque lavorando fuori dal rettangolo di gioco per costruire la squadra migliore per il prossimo anno: dopo il rinnovo di Adrien Rabiot e l'arrivo di Weah, per cui manca ancora l'ufficialità, i bianconeri stanno sondando il mercato per rinforzare la squadra.