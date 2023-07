Juventus: Kessie rifiuta i bianconeri, vuole la Premier

La Juventus si trova int tournée negli Stati Uniti, dove questa notte giocherà la prima amichevole della stagione contro il Milan. La partita contro i rossoneri arriva dopo l'annullamento di quella contro il Barcellona; cancellata a causa della dissenteria che ha colpito la squadra blaugrana. Proprio la partita contro i catalani sarebbe stata l'occasione per i bianconeri per parlare di Franck Kessie . Il centrocampista ivoriano è da molto tempo uno degli obiettivi della Juventus , che deve però scontrarsi contro le pretendenti della Premier League.

I bianconeri hanno infatti presentato al Barcellona la loro offerta per l'ivoriano, così come hanno presentato quella al giocatore: stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo SPORT però, Kessie avrebbe rifiutato l'offerta del club torinese, facendo sapere di preferire un trasferimento in Premier League piuttosto che un ritorno in Serie A. Non sembrerebbero quindi bastare i 7 milioni di ingaggio a stagione proposti al giocatore, che preferirebbe rimanere a Barcellona piuttosto che tornare in Italia.