Juventus, Kean-Vlahovic: il rendimento della coppia offensiva

Manca poco al calcio d'inizio di Juventus-Verona , valevole per la 28a giornata di Serie A. La Vecchia Signora si prepara a tornare in campo dopo la sosta delle nazionali. La squadra di Allegri ripartirà dall'ultimo successo ottenuto contro i nerazzurri nel derby d'Italia. Il tecnico livornese ragiona sull’undici titolare da schierare in campo contro il Verona.

Mancherà Adrien Rabiot, squalificato dopo l'ammonizione rimediata nell'ultimo turno di campionato, così come si valuta di non forzare il rientro di Kostic. Nel 3-5-2 bianconero davanti dovrebbe partire dall'inizio spazio la coppia Vlahovic-Kean. Ma resta sempre l'ipotesi di Milik per far rifiatare il centravanti serbo. Kean, invece, appare in vantaggio nel ballottaggio con Angel Di Maria per una maglia da titolare contro i gialloblù. Il tecnico livornese difficilmente forzerà il rientro dei calciatori indisponibili di recente, anche visto l'impegno di martedì in Coppa Italia contro i nerazzurri.