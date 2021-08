Ufficiale Kean: l’attaccante italiano ritorna alla Juventus

Giornata di ufficialità in casa Juventus, che dopo l'annuncio dell'addio di Cristiano Ronaldo, ora comunica l'acquisto di Moise Kean.

redazionejuvenews

L'attaccante arriverà in prestito per 14 milioni (in 3 anni) con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni al conseguimento di alcuni obiettivi e 3 milioni di bonus. Ecco il comunicato ufficiale: "Ritorno a casa. Mai come nel caso di Moise Kean questa è una frase perfetta: con l'ufficialità del suo arrivo in bianconero dall'Everton, Moise torna infatti nel Club in cui non solo ha mosso i suoi primi passi nel calcio dei professionisti, ma dove è cresciuto, come ragazzo e giocatore, all'interno del nostro settore Giovanile. Nato a Vercelli il 28 febbraio del 2000, Kean, come si diceva, vive per lungo tempo il percorso delle giovanili bianconere, dal 2010 al 2017.

Nella stagione 2016/17 esordisce anche con “i grandi”: per la precisione il 19 novembre 2016, in Juventus-Pescara, quando diventa il primo giocatore nato negli anni 2000 a scendere in campo in Serie A. Pochi mesi dopo, a Bologna, il primo gol: quando lo segna, il 27 maggio 2017, ha solo 17 anni e 88 giorni, ed è il secondo più giovane marcatore della Juve in campionato. Non solo: quel gol è il primo di un classe 2000 nei top 5 campionati europei. Nella stagione 2017/18 va a Verona, dove segna 4 reti in campionato e dopo un altro anno a Torino saluta la Juve alla fine della stagione 2018/19, in cui gioca 13 partite e segna sei gol in campionato e uno in Coppa Italia. Se ne va con quattro trofei vinti, due Scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia e la sensazione che sia soltanto l'inizio.

Dopo un’annata all’Everton, nell’ultima stagione milita nel Paris Saint-Germain e continua a mettere in mostra le sue doti: sono ben 17 le sue reti, fra Ligue1 (13), Coupe de France e Champions League (3 in questa competizione). Per spiegare meglio, è il secondo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di gol nei top-5 cinque campionati europei, dietro solo a Erling Haaland. In Francia, inoltre, alza anche una Supercoppa e una Coppa nazionale. E oggi torna a casa sua: siamo pronti a dargli il bentornato con grande, grandissimo piacere". (Juventus.com)