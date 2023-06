Juve, il riassunto del giorno: dalle parole di Kean all’eliminazione dell’U19

Per la Juventussono gli ultimi giorni di stagione, poi si passerà al calciomercato. I bianconeri devono disputare l'ultima partita con l'Udinese, per chiudere il campionato. Potrebbe far parte della gara Moise Kean, calciatore di Madama, che ha rilasciato delle dichiarazioni sull'avventura al PSG di qualche anno fa: "È stato il momento più bello di tutta la mia vita, il momento più bello della mia carriera, mi sono davvero divertito qui. Non potrei dimenticare tutto quello che ho imparato e tutti i grandi momenti che ho vissuto qui. Non lo so. Come ho detto, vivo alla giornata, concentrandomi sull'essere uno dei migliori attaccanti. Se succede, succede. Tutto accade per un motivo".