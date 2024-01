Juventus, Kean al Monza può essere la chiave per Colpani

Il Monza sta insistendo per Moise Kean, ma la Juventus potrebbe controbattere con un'opzione per acquistare Andrea Colpani.

Moise Kean è il nome più chiacchierato della sessione invernale di calciomercato della Juventus. Il calciatore italiano, anche in vista dei prossimi campionati europei di calcio, previsti a giugno 2024, vorrebbe trovare una squadra che possa garantirgli più minutaggio. I bianconeri sono alla ricerca di un progetto per lui, e tra questi club, c'è anche il Monza di Palladino, che vorrebbe rinforzare il proprio roster offensivo, proprio con il classe 2000. Anche la Fiorentina ha chiesto informazioni, ma Kean, a Firenze, sarebbe comunque in concorrenza con Nzola e Beltran, non proprio un cambio produttivo per il centravanti ex PSG ed Hellas Verona.

La Juventus, comunque, preferirebbe il Monza, sia per possibilità di minutaggio, sia per intavolare un discorso per Andrea Colpani, centrocampista dei brianzoli, che ha fatto tanto bene in questa prima parte di stagione, con ben 6 gol siglati. E' palese che la Vecchia Signora abbia bisogno di rinforzi nella parte centrale del campo, e l'ex Atalanta sembra il profilo giusto per completare il reparto in vista della prossima stagione. Anche Tuttosport, sempre informato sulle dinamiche bianconere, ha parlato così del doppio asse: "A Monza Kean potrebbe rappresentare una chiave con cui aprire il discorso relativo ad Andrea Colpani, centrocampista in forte ascesa che la Juve segue con attenzione da tempo".

Anche il tecnico dei bianconeriAllegri ha detto la sua sul futuro di Kean in conferenza stampa: "Di mercato non parlo, ci pensano i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Kean, al momento è un giocatore della Juventus sono contento di quanto ha fatto qui finora". Kean, quindi, sembra essere un piede dentro ed uno fuori dalla Juve, ma i bianconeri potrebbero rimediare opzionando uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, bruciando sul tempo tutte le concorrenti del calciomercato italiano ed estero, presentando al club brianzolo una proposta che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

