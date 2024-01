Juventus, per Moise Kean all’Atletico l’accordo dovrebbe arrivare a breve

Fabrizio Romano , giornalista ed esperto di calciomercato, ha detto la sua sulla Juventus , parlando anche della cessione di Kean all'Atletico Madrid. Ecco le sue parole: "L'accordo tra l'Atlético Madrid e la Juventus per Moise Kean non è cambiato: 500.000 euro di prestito, stipendio coperto fino a giugno. La luce verde, dovrebbe arrivare presto".

Una cessione soltanto in stand-by per l'ex Paris Saint-Germain, che vuole trovare spazio per provare a conquistare un posto per i campionati europei di questa estate.