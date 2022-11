Juve, occhi su Karsdorp dopo la rottura con la Roma: è lui il post Cuadrado

La Juventus è alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado , sempre presente in questo inizio di stagione bianconero. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Rick Karsdorp , laterale della Roma , entrato nel mirino della Vecchia Signora dopo la rottura dell'olandese con Mourinho , che senza troppi giri di parole, lo ha invitato ad andare via nella prossima sessione di calciomercato.

Anche il dg dei capitolini, Tiago Pinto, ha confermato il possibile addio dell'ex Feyenoord: "Per quanto riguarda il tema di Karsdorp, anche se io non parlo molto, non nascondo i problemi. Tutti voi avete visto quello che è successo. Noi, insieme al giocatore e all’allenatore, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per tutti, per lui e per la squadra, non esserci nella partita. Poi, dopo la fine di questa partita e come abbiamo fatto sempre con i problemi che sono successi, dobbiamo mettere l’interesse della Roma sopra a tutto e sicuramente troveremo una soluzione buona per tutti".