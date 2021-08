Juventus – Kaio Jorge è tornato a Torino, oggi il primo allenamento

Ieri sera Kaio Jorge è atterrato a Torino, pronto a cominciare questa nuova avventura con la Juventus. Per lui 10 giorni di isolamento.

redazionejuvenews

Dopo le visite mediche delle scorse settimane, ieri sera Kaio Jorge è tornato nuovamente a Torino, pronto a cominciare questa nuova avventura con la Juventus. Oggi il giovane attaccante brasiliano parteciperà al primo allenamento, anche se non potrà stare a contatto con i suoi compagni di squadra. Stando alle rigide regole imposte dal protocollo sanitario qualunque persona proveniente dal Brasile, paese gravemente colpito dal Covid-19, è costretta a passare 10 giorni in isolamento. Il giovanissimo talento classe 2002 avrà però tutto il tempo per assimilare gli schemi di Massimiliano Allegri, nessuna fretta.

Il tecnico della Juventus, al termine del match contro il Barcellona, ha infatti detto: “Kaio è giovane e ha buone qualità, non mettiamogli responsabilità addosso se no sbagliamo le valutazioni. I giovani hanno bisogno di crescere e sbagliare, devono essere supportati dalla squadra”. 19 anni e numeri da predestinato, Kaio Jorge è sicuramente uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano. Il passaggio dal campionato brasiliano ad un europeo non è però facile e potrebbe essere necessario del tempo per adattarsi ai nuovi ritmi. Nei piani della Juventus però il classe 2002 non è una riserva, bensì un futuro titolare.

Andando ad analizzare la rosa bianconera è facile notare come Kaio Jorge sia una delle pochissime punte centrali. Immaginando un 4-3-3 come modulo di riferimento, Dybala potrebbe essere il titolare, con Morata come alternativa. La Joya però per caratteristiche fisiche e tecniche è più un trequartista o una seconda punta e di conseguenza il brasiliano diventa l'unica altra alternativa di peso per il reparto offensivo bianconero. Chissà che nel corso della lunghissima stagione non possa trovare spazio da titolare. Discorso diverso sulle fasce, dove Ronaldo e Chiesa sembrano i titolari indiscussi, con Kulusevski e Bernardeschi come alternative di lusso. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri comincia a prendere forma, ora il prossimo obiettivo è rinforzare il centrocampo.