Juventus-Juventus Under-23, sugli spalti presente un ospite speciale

Juventus in campo contro l'Under-23. A far parlare di se è però la presenza sugli spalti di un ospite speciale: Fabio Quartararo.

Alle 18 è iniziata la partita casalinga tra la Juventus e la Juventus Under-23, ultimo test prima dell'inizio della Serie A. Domenica, infatti, i ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro l'Udinese, primo match valido per il campionato 2021/22. Al termine del primo tempo i bianconeri stanno dominando la partita per 3 a 0, a segno Dybala, Morata e Ramsey. Bianconeri in pieno controllo della gara, attenti in fase difensiva e attivi in quella offensiva. Tanto movimento da parte di tutti gli attaccanti, sicuramente i migliori in campo. Particolarmente attivi Dybala e Morata. I due attaccanti juventini si trovano bene in campo e hanno più volte dialogato insieme per arrivare al tiro. Non a caso il gol dell'1 a 0 è nato proprio da un assist dell'attaccante spagnolo per la Joya. Buona la prestazione di Ramsey, preciso nei passaggi e in fase di impostazione, oltre che autore di un gol al 34' minuto. Vedremo come Massimiliano Allegri deciderà di far scendere in campo la squadra nel secondo tempo. A far parlare di se è però la presenza sugli spalti di un ospite speciale: Fabio Quartararo. Il pilota di Moto GP francese ha fatto visita alla Juventus facendo diverse foto con i calciatori bianconeri. Ecco la foto pubblicata dal profilo ufficiale della Juventus sulle stories di Instagram.