Juventus-Juventus Under-23 – Ecco le formazioni ufficiali, Dybala capitano

La Juventus scende in campo contro la Juventus Under-23. Ultimo test per i ragazzi di Allegri prima del match di Serie A contro l'Udinese.

Manca sempre meno all'inizio del prossimo campionato di Serie A. Domenica la Juventus affronterà l'Udinese , ma prima un'ultima partita di riscaldamento. Alle ore 18 i ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro la Juventus Under-23 per testare gli ultimi schemi in vista della prima giornata di Serie A. Non convocati Locatelli, Cuadrado e Cristiano Ronaldo. Allarme addio per il portoghese? Assolutamente no. Cr7, così come Cuadrado, stanno svolgendo un allenamento personalizzato, così da essere al meglio della forma. Locatelli invece, arrivato soltanto ieri alla Juventus, deve ancora entrare nei meccanismi della squadra.

Per questa amichevole in famiglia Allegri ha deciso di schierare i suoi con un 4-4-2. Tra i pali titolarissimo Szczesny, con Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro a formale la linea difensiva. Chiesa e Kulusevski agiranno come esterni di centrocampo, con Ramsey e Bentancur in mezzo. Il gallese sarà provato ancora una volta come play davanti alla difesa. In attacco Dybala e Morata. L'argentino sarà il capitano della squadra, chiaro segnale di quanto la Joya sia di nuovo al centro del progetto. Nonostante le dichiarazioni di Allegri, Bonucci sarà il vice-capitano. A disposizione in panchina ci saranno De Sciglio, Chiellini, McKennie e Bernardeschi, oltra che molti giovani come Fagioli, Ranocchia, Soule e Marques.