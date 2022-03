Juventus, pressing su Jorginho per l’estate: l’agente conferma

L'agente di Jorginho, in un'intervista, ha confermato l'interessamento della Juventus per il suo assistito.

redazionejuvenews

La Juventus vuole rinforzare la rosa, principalmente il centrocampo. Infatti, l'eliminazione dalla Champions contro il Villarreal ha confermato questa mancanza, che dovrà essere colmata nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri hanno diversi nomi sul tavolo, uno tra questo è Jorginho, centrocampista del Chelsea. L'italo-brasiliano, dopo quattro anni in Inghilterra, potrebbe decidere di cambiare aria, vista anche la situazione complessa e delicata della proprietà dei Blues. Inoltre, l'ex Napoli ritroverebbe in bianconero i compagni di Nazionale Bonucci, Chiesa, Bernardeschi e Chiellini, un fattore comunque da non sottovalutare vista l'unione degli azzurri dimostrata nella scorsa estate in occasione dello strepitoso percorso all'Europeo.

Il flirt, ancora potenziale, tra la Vecchia Signora e Jorginho, è stato confermato anche dall'agente del classe '91, ai microfoni di calciomercato.it. Ecco le parole di Joao Santos sul suo assistito: "Non ho parlato con la Juve, ma so del loro interesse per Jorginho. Abbiamo un contratto con il Chelsea fino al 2023 ed è un momento particolare per il club, dove non ci sono trattative, anche perché il mercato è bloccato sia in entrata sia in uscita. Se la situazione si sblocca, la priorità sarà trattare il rinnovo. Qualora il Chelsea non dovesse ritenere di rinnovare il contratto, allora ascolteremo tutte le squadre interessate."

Parole che confermano l'apprezzamento della dirigenza bianconera per Jorginho, obiettivo numero uno per la mediana. L'italo-brasiliano ha, come evidenziato dall'agente, il contratto in scadenza nel 2023, motivo per cui il prezzo dell'eventuale trasferimento potrebbe essere non altissimo, a maggior ragione se la situazione complicata del Chelsea dovesse continuare. Il classe '91 percepisce un ingaggio di 6 milioni annui, cifra che rientra nel budget stanziato da Agnelli per potenziare il centrocampo. La trattativa ancora deve essere messa in piedi, ma questa pista comunque dovrà essere tenuta d'occhio, perché da un momento all'altro potrebbe esserci l'affondo decisivo da parte del club bianconero.