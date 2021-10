Da Bonucci fino a Chiesa: è una Juventus a tinte bianconero-Azzurre

Ben sette gli italiani titolari nella partita tra Juventus e Roma: cambio di rotta dopo anni di latitanza azzurra tra le fila bianconere

Una Juventus che sembra essere tornata a tinte bianconero-Azzurre, dopo anni di assenza di italiani in campo. Giusto nel 2020 per la prima volta nella storia del club, la Juventus era scesa in campo senza neanche un italiano titolare. Poi il cambio di rotta. Acquisti importanti e mirati, come quelli di Chiesa e Locatelli. Giocatori rivitalizzati da Max Allegri come De Sciglio e Bernardeschi. Veterani bianconeri come Chiellini e Bonucci. E infine un Moise Kean ancora un po' in ombra, con sulle spalle il peso di dover sostituire un certo Cristiano Ronaldo. Questa è la nuova Juventus tutta italiana, che finalmente comincia a dare i suoi frutti.