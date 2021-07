Juventus senti Skriniar: “Vogliamo ancora lo Scudetto”

Dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno, l'Inter non sembra intenzionata a perdere. La Juventus però è molto agguerrita.

redazionejuvenews

Da quattro anni all'Inter, Milan Skriniar è una delle colonne nerazzurre, una certezza per la solidità difensiva di Conte ieri e domani di Inzaghi. Oggi il difensore si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Si parte dalla gioia di essere campioni d'Italia: "La sensazione è bellissima, ce lo siamo davvero meritati. E vedere lo Scudetto cucito addosso dà carica e fiducia per il futuro". L'obiettivo per Skriniar è chiaro: "Dopo aver vinto il campionato non si può puntare a qualcosa di inferiore. Lavoreremo per ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo puntare a vincere sempre per riconfermarci".

C'è spazio per i complimenti ai due compagno che sono diventati campioni d'Europa con gli Azzurri, Barella e Bastoni: "Sono davvero felice per l’Italia e gli italiani, l’ho detto dall’inizio che giocava bene ed era super organizzata. Mi fa piacere per Nico e Basto: dopo lo scudetto hanno festeggiato l’Europeo, quindi torneranno carichi per aiutarci. Con Bastoni e De Vrij l’intesa ormai è totale: lo scorso anno siamo stati bravissimi". E in effetti lo scorso anno la difesa nerazzurra è stata la migliore del campionato, di poco avanti a quella Juventus.

L'Inter della prossima stagione dovrà fare a meno di Hakimi: "Dispiace, è un grande giocatore e ci mancherà molto. Spetta alla società e al mister valutare come sostituirlo, ma in rosa c’è già gente pronta e penso che anche senza di lui possiamo fare lo stesso un grande campionato". Un nuovo compagno sarà invece Calhanoglu: "È come un nuovo acquisto, non conta che arrivi dal Milan. Siamo felici di averlo con noi perché tecnicamente è molto forte e su calci piazzati è fenomenale". Chiosa finale sugli attestati di stima ricevuti: "Fanno piacere, ma poi bisogna dimostrare sul campo quanto vali e io cerco di farlo in ogni partita per difendere questi colori". La Juventus è avvisata: l'Inter ha ancora voglia di vincere.