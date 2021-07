Brambati: “Per lo scudetto sarà una lotta tra Juventus, Inter e Milan”

Chi vincerà il prossimo campionato di Serie A? Massimo Brambati ha fatto alcuni pronostici in un intervento su TMW Radio.

Il prossimo campionato di Serie A è sempre più vicino. Oggi la maggior parte dei giocatori della Juventus hanno fatto ritorno alla Continassa, dove hanno svolto le visite mediche e hanno incontrato il nuovo allenatore Massimiliano Allegri . A Torino si respira grande positività. La prossima stagione dovrà essere una sorta di rinascita per i bianconeri, chiamati a riscattare un campionato leggermente al di sotto delle aspettative. Occhi puntati sul futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala . In particolare il fantasista argentino dovrà dimostrare a tutti il suo valore, in ombra durante l'ultima stagione.

Intervenuto all'interno del programma Maracanà, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha fatto alcuni pronostici sul prossimo campionato di Serie A. In particolare parlando della Juventus ha affermato: "La Champions manca da troppo tempo, ma alla Juventus sanno che gli obiettivi non hanno un minimo. L'organico è all’altezza per tutti i fronti. La Champions è un pensiero a parte, ma solo perché l’anno scorso ha vinto lo scudetto l’Inter dopo 9 anni, credo che sarà una lotta per lo scudetto con l’Inter e col Milan".