Juventus-Inter, i precedenti in Coppa Italia: le statistiche

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un approfondimento sulla partita di Coppa Italia contro l' Inter , semifinale del torneo. Ecco la nota: "Martedì sera Juventus-Inter sarà il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Una sfida che ha una lunga e corposa tradizione, ricca di appuntamenti. L'ultimo incrocio nella competizione è del 2021 e all'Allianz Stadium si è concluso 0-0. Un risultato che è bastato alla Signora per accedere in finale, dato che a San Siro aveva vinto 2-1. Ecco alcuni dei protagonisti delle partite del passato. ALVARO, SEMPRE ALVARO Nel 2016, nel giro di un mese, Juventus-Inter si gioca due volte a Torino. E in entrambe le circostanze Alvaro Morata si rende protagonista di una prova esaltante.

Al 3-0 in Coppa Italia con doppietta dello spagnolo fa seguito il 2-0 in campionato con un altro suo gol. LA DOPPIETTA DI DI VAIO Stesso luogo, ma altro stadio, il Delle Alpi. Anche nel 2004 Juventus-Inter è la semifinale d'andata. Finisce 2-2, con i nerazzurri in vantaggio due volte e sempre lo stesso uomo a permettere di riprenderli: Marco Di Vaio.

PARTENZA SPRINT Per vincere la Coppa Italia del 1983, la Juventus è chiamata a superare l'Inter. Anche in questo caso il primo capitolo della semifinale viene scritto a Torino. La Juve prevale 2-1 grazie a una partenza fulminante. Dopo soli 8 minuti si trova avanti di 2 reti per l'autogol di Baresi e l'exploit del giovane Giuseppe Galderisi, che qui urla tutta la sua gioia. TRE INTERPRETI PER TRE GOL Nel 1979 Juventus-Inter si gioca ai quarti. Gli stimoli per la squadra di Trapattoni sono massimi, la Coppa Italia è l'occasione per portare un trofeo in bacheca in una stagione dove lo scudetto va al Milan. La gara termina 3-1 e gli autori dei gol bianconeri sono Tardelli, Brio e Causio, che sorprende il portiere Bordon a un minuto dal novantesimo".