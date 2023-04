Juventus-Inter, le statistiche in vista della semifinale: i dati

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le statistiche in vista del derby d'Italia di Coppa di questa sera.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato le statistiche in vista della partita di Coppa Italia con l'Inter. Ecco la nota: "È tempo di semifinali di Coppa Italia. L'andata va in scena all'Allianz Stadium martedì 4 aprile alle ore 21:00: si affrontano Juventus e Inter. Dall'altra parte del tabellone, invece, si giocheranno un posto in finale Fiorentina e Cremonese. La sfida tra bianconeri e nerazzurri è ricca di fascino e storia: consueto appuntamento con le statistiche per avvicinarci al match. JUVE E INTER, STATO DI FORMA Juventus (35) e Inter (29) sono le due formazioni che si sono qualificate al maggior numero di semifinali nella storia della Coppa Italia (per le due formazioni è già inclusa la stagione 2022/23). La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite di Coppa Italia, perdendo il restante match del parziale proprio contro l’Inter nella finale della scorsa edizione (2-4, 11 maggio 2022). La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 19 match casalinghi di Coppa Italia (17V, 2N), già striscia record nella storia del club nel torneo – la sua ultima sconfitta interna nella competizione risale al 5 marzo 2015 contro la Fiorentina (1-2 con doppietta di Mohamed Salah per i viola e gol di Fernando Llorente per i bianconeri). L’Inter ha vinto le ultime quattro gare di Coppa Italia, i nerazzurri non ottengono almeno cinque successi di fila nel torneo dal periodo tra aprile 2009 e gennaio 2011 (sette in quel caso).

Più in generale, i nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite di Coppa Italia (6V, 2N), la loro ultima sconfitta risale al 2 febbraio 2021, nella semifinale d’andata proprio contro la Juventus. L’Inter ha pareggiato le ultime due trasferte di Coppa Italia, entrambe per 0-0, i nerazzurri potrebbero registrare tre pareggi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal maggio 2006. La Juventus ha raccolto 11 vittorie nelle ultime 13 partite giocate in tutte le competizioni (1N, 1P): i bianconeri da inizio febbraio ad oggi hanno trovato la sconfitta solamente contro la Roma in campionato il 5 marzo. L’Inter ha perso 4 delle ultime 6 partite giocate in tutte le competizioni (1V, 1N) e in particolare quattro delle ultime cinque in campionato, parziale in cui per ben tre volte non ha trovato il gol. JUVE-INTER, I PRECEDENTI IN COPPA ITALIA JUVE-INTER, CURIOSITÀ E STATISTICHE Gli ultimi otto gol della Juventus contro l’Inter in tutte le competizioni sono stati realizzati da otto calciatori diversi: Cuadrado, Dybala, McKennie, Alex Sandro, Vlahović, Rabiot, Fagioli e Kostić. Nessuna squadra ha registrato più tiri nello specchio della Juventus nel 2023 in Coppa Italia (11, come la Roma) – dal punto di vista difensivo, nessuna formazione ha subito meno conclusioni in porta in media rispetto ai bianconeri nella competizione nel periodo (2 a partita, come il Napoli). L’Inter ha registrato una percentuale realizzativa del 5% nelle ultime 13 gare ufficiali considerando tutte le competizioni (11 reti con 237 conclusioni), mentre nella precedente parte di questa stagione questa percentuale era del 15% (53 gol su 360 tiri). Solo il Napoli (21) ha realizzato più gol di Juventus (18) e Inter (15) su calcio piazzato nella Serie A 2022/23. Stessa classifica anche per quanto riguarda le reti segnate su sviluppi di corner: Juventus (2ª con 9), Inter (3ª con 7, al pari della Roma), Napoli (1° con 15). Nessuna formazione ha segnato più dell’Inter nei primi 30 minuti di gioco nella Serie A 22/23: 16 gol, al pari del Napoli e del Milan. La Juventus ha colpito ben 17 legni in match ufficiali nel 2023, record nei cinque maggiori campioni europei in tutte le competizioni nel periodo. L’Inter è la squadra che ha tentato più cross su azione nel 2023 in Coppa Italia, ben 52, almeno 18 in più rispetto ad ogni altra formazione JUVE-INTER, GIOCATORI DA TENERE D'OCCHIO L’Inter è la squadra contro cui Filip Kostić ha preso parte a più gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (tre): una rete e due assist per lui in due sfide contro i nerazzurri. Nelle ultime cinque stagioni (dal 2018/19) soltanto Kevin De Bruyne (55) ha fornito più assist di Filip Kostić (52) tra i centrocampisti nei maggiori cinque campionati europei. Nel campionato in corso invece, solo Khvicha Kvaratskhelia (10) ha servito più passaggi vincenti del bianconero (otto). A partire dal 2018/19 Federico Chiesa ha realizzato 10 reti in Coppa Italia, nel periodo solo Krzysztof Piatek (12 marcature) ha fatto meglio nel torneo tra i giocatori di Serie A. Adrien Rabiot ha segnato nove gol in questa stagione con la Juventus in tutte le competizioni, l’ultimo centrocampista bianconero ad aver realizzato più reti in una singola stagione è stato Paul Pogba nel 2015/16 (10 marcature).

L’Inter è il bersaglio preferito di Juan Cuadrado in Serie A: cinque gol, inclusa la sua unica doppietta con la maglia della Juventus in campionato (15 maggio 2021). Il colombiano è l’unico giocatore nell’attuale rosa bianconera con più di una rete contro l’Inter nella massima serie. L’ultimo dei sei gol di Dušan Vlahović in Coppa Italia è stato messo a segno contro l’Inter nella finale dello scorso 11 maggio, che resta anche la sua unica rete segnata finora nella competizione con la maglia della Juventus. Tra le attuali rose di Juventus e Inter, solo Leonardo Bonucci è un ex del match: il classe ’87 ha disputato un solo match di campionato con la maglia nerazzurra, quello del suo esordio in Serie A (14 maggio 2006 vs Cagliari con allenatore Roberto Mancini). Moise Kean ha segnato con il Verona il suo ottavo gol nel 2022/23 in tutte le competizioni, stabilendo un nuovo record personale in una singola stagione con una squadra italiana – meglio ha fatto solo nel 2020/21, quando tra Everton e Paris Saint-Germain è arrivato a quota 19. I giocatori più utilizzati in tutte le competizioni di Inter e Juventus hanno lo stesso numero di presenze (39): Danilo e Kostić da una parte, Dzeko e Lautaro dall’altra. L’Allianz Stadium è lo stadio in cui Lautaro Martínez ha collezionato più minuti nella sua carriera all’Inter in tutte le competizioni senza mai segnare (432 minuti divisi in sei partite). Lautaro è attualmente il miglior marcatore sudamericano dei maggiori cinque campionati europei in corso: 14 reti, una in più del terzetto formato da Messi, Neymar e Martinelli. Romelu Lukaku ha segnato quattro gol in carriera in otto presenze in Coppa Italia, ma solo uno di questi lontano dal Meazza: contro la Fiorentina negli ottavi di finale 2020/21. Il 1° dei 105 gol di Edin Dzeko in Serie A è stato messo a segno contro la Juventus, il 30 agosto 2015 con la maglia della Roma. Dzeko non ha trovato il gol in nessuna delle sue ultime 13 presenze considerando tutte le competizioni, dopo che nelle precedenti 11 aveva realizzato ben sette reti. La prossima sarà la 450ª presenza per Samir Handanovic con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. La prossima sarà la 150ª presenza per Alessandro Bastoni con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, diventando il primo calciatore a giocare almeno 150 gare in nerazzurro dall’inizio dello scorso decennio prima di compiere 24 anni".