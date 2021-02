Juventus-Inter: le statistiche della partita

TORINO – La Juventus questa sera scenderà in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino per la partita valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter. Il match di andata ha visto i bianconeri imporsi a San Siro per 1-2 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, e questa sera i bianconeri partiranno da questo risultato per cercare di raggiungere la finale della competizione, in programma a maggio contro la vincente dell’altra semifinale tra Napoli e Atalanta.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno messo in evidenza le statistiche relative alla sfida di questa sera.

“32 PRECEDENTI Sono 32 i precedenti tra Juventus e Inter in Coppa Italia: i bianconeri conducono per 15 vittorie a 10, completano sette pareggi.

DUE SU TRE La Juventus ha infatti vinto due delle ultime tre gare di Coppa Italia contro l’Inter (1P), tante quante nelle precedenti 10 (5N, 3P).

LE ULTIME DUE VOLTE DA DISCHETTO Nelle ultime due occasioni in cui Juventus e Inter si sono affrontate nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la sfida è stata decisa con I calci di rigore: nel 2003/04 e nel 2015/16 – in entrambi i casi i bianconeri hanno ottenuto il pass per la finale.

DAL 2012… L’ultimo successo dell’Inter in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e gol di Palacio con Stramaccioni alla guida): da allora sei successi bianconeri e due pareggi allo Stadium.

COSI’ ALL’ALLIANZ Nelle ultime sei sfide tra Juventus e Inter a Torino in tutte le competizioni i nerazzurri non hanno segnato neanche un gol, subendone nove – l’ultima rete dell’Inter in trasferta contro la Juventus risale al gennaio 2015 (1-1 in campionato con gol di Mauro Icardi).

STRISCIA NEGATIVA Le sei partite consecutive fuori casa senza gol per l’Inter contro la Juventus sono una striscia negativa record per i nerazzurri in tutte le competizioni a partire da quando la Serie A è a girone unico (dal 1929/30).

L’INTER E LE TRASFERTE IN COPPA L’Inter ha perso sei delle ultime nove trasferte disputate in Coppa Italia (2V, 1N), tenendo la porta inviolata solamente una volta nel parziale (2-0 v Napoli nel gennaio 2016).

QUESTIONE DI POSSESSO PALLA Tra le squadre ancora in corsa in questa Coppa Italia, Inter (56.3%) e Juventus (55.8%) sono le due che hanno registrato il possesso palla medio più alto a partire dagli ottavi di finale.

30 PARTITE! Juventus e Inter hanno entrambe disputato 30 match in questa stagione in tutte le competizioni: la Juventus conduce sia in termini di gol fatti (66 vs 63) sia per gol subiti (25 vs 36).

CR23 Cristiano Ronaldo ha realizzato 23 gol in 24 partite in questa stagione con la Juventus in tutte le competizioni” (Juventus.com)

