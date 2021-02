Juventus-Inter: le probabili formazioni

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo contro l’Inter per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo la vittoria a San Siro nella partita di andata, firmata da una doppietta di Cristiano Ronaldo che ha risposto al gol di Lautaro Martinez fissando il risultato sul 1-2, i bianconeri cercheranno questa sera di riconfermarsi e di raggiungere la finale di maggio, che verrà disputata con la vincente dell’altra semifinale tra Napoli e Atalanta, in campo domani sera dopo lo 0-0 dell’andata.

Andrea Pirlo ha quasi tutta la rosa a disposizione per la partita di questa sera, con le sole assenze di Aaron Ramsey e Paulo Dybala che ancora stanno lavorando a parte alla Continassa. Se per il gallese i tempi sono ancora incerti, la Joya dovrebbe rientrare almeno tra i convocati per la partita di sabato contro il Napoli, per poi verosimilmente vedere il campo nella sfida contro il Porto, magari per uno spezzone di partita. Il tecnico ha quindi molte scelte per la partita di questa sera, e ancora non ha sciolto tutti i dubbi relativi alla formazione da mandare in campo.

In porta tornerà sicuramente Gianluigi Buffon, davanti al quale dovrebbero giocare Demiral, De Ligt e Danilo. A centrocampo larghi Cuadrado da un lato e Chiesa dall’altro, con il centro che sarà occupato da Bentancur e Rabiot, vista l’assenza di Arthur che ha la febbre, con Weston McKennie che dovrebbe giocare in appoggio ai due attaccanti, che saranno Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con Alvaro Morata alle prese anche lui con qualche linea di febbre.

JUVENTUS (3412): Buffon; Demiral, De Ligt, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

INTER (352): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Martinez

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<