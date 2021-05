Juventus-Inter: le probabili formazioni

Squadre in campo alle 18 all'allianz Stadium

Dopo aver vinto contro il Sassuolo per 1-3 nel turno infrasettimanale, espugnando Reggio Emilia grazie ai gol di Rabiot, e al centesimo in bianconero sia di Paulo Dybala che di Cristiano Ronaldo, la Juventus è attesa questa sera dalla partita contro l'Inter, improntate incontro per il proseguo delle speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo è infatti chiamata a vincere sia questa che l'ultima giornata contro il Bologna, sperando in un passo falso delle rivali avanti in classifica.