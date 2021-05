Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Pirlo!

Le squadre tra poco in campo, ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Inter

La Juventus scenderà tra poco in campo per il derby d'Italia contro l'Inter, in programma all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercheranno di dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, per non perdere l'ultima speranza di qualificazione alla prossima Champions League, legata comunque ai risultati di Napoli, Atalanta e Milan, davanti alla squadra di Andrea Pirlo in classifica.

Una sfida delicata quella di questa sera, decisiva per la Juventus, che in caso di mancata vittoria dovrebbe dire definitivamente addio alle speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La partita d'andata ha visto l'Inter trionfare a San Siro per 2-0, iniziando la fuga verso la vittoria dello Scudetto, con i bianconeri che cercheranno anche il riscatto per quella sconfitta. Questa sera, in caso di successo, i nerazzurri vincerebbero due partite consecutive in A contro i bianconeri per la prima volta dalla stagione 2003/04 e, qualora non subissero gol, manterrebbero la porta inviolata in entrambe le gare contro la Juve per la prima volta dal 1994/95.